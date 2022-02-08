Стартовал прием заявок на конкурс "Новатор Москвы"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Организаторы ежегодного конкурса "Новатор Москвы" объявили об открытии приема заявок от изобретателей, с помощью конкурса столица поощряет создание прогрессивных технологий. Об этом во вторник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Прием заявок продлится до 4 апреля. Конкурс проводят по трем номинациям: "Проект будущего" (для проектов с инновационной идеей), "Меняющие реальность" (для тех, кто готовит продукт к выводу на рынок), "Лидеры инноваций" (для производителей, которые уже получают выручку). Каждая номинация имеет шесть направлений: "Медицина и фармацевтика", "Транспорт и логистика", "Экология и охрана окружающей среды", "Благоустройство и строительство", "Общественные проекты" и "Промышленность".

По словам главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, премия - это "благодарность изобретателям и технологическим компаниям за возможность сделать столицу максимально комфортной". "Создание инновационных технологий, защита интеллектуальной собственности, развитие стартапов и последующее внедрение изобретений на благо жителей столицы - наши приоритетные задачи", - приводится его комментарий в сообщении.

Для выхода в финал участники должны успешно пройти правовую и научную экспертизу, а также показать экономический потенциал своих изобретений. Их будет оценивать экспертная комиссия, куда войдут представители корпораций, органов исполнительной власти и бизнес-сообщества.

Премия "Новатор Москвы" проводится в третий раз, мэр Москвы Сергей Собянин учредил ее в 2019 году. Проект организует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития, оператором выступает Агентство инноваций Москвы. Премию присуждают за инновационные проекты, созданные гражданами РФ, которые живут или работают в Москве. В конкурсе можно участвовать индивидуально или коллективом до пяти человек. За все время его проведения изобретатели подали более 1,2 тыс. заявок на участие. Финалистами премии стали авторы 66 проектов, победителями - авторы 33 разработок.