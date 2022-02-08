Авиакомпания "ИрАэро" начнет полеты из Нягани в Москву

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" с 31 мая приступит к выполнению рейсов из города Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) в Москву. Об этом сообщил во вторник глава города Нягань Иван Ямашев в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

По данным на сайте аэропорта Нягань, рейсы в Москву в настоящее время не выполняются.

"По многочисленным просьбам горожан <…> в ходе долгосрочных переговоров удалось привлечь на нашу территорию авиакомпанию "ИрАэро". Полеты будут организованы на отпускной период с 31 мая по 27 сентября 2022 года - у няганцев будет возможность добраться до Москвы прямым авиарейсом", - написал Ямашев.

По его словам, рейс будет выполняться один раз в неделю - по вторникам. Прилет из Москвы в 15:40, вылет из Нягани в 16:40 по местному времени.

Авиакомпания "ИрАэро" базируется в Иркутске. Выполняет рейсы более чем в 40 городов России. Также в маршрутную сеть входят города ближнего и дальнего зарубежья.