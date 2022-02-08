"Уралуправтодор" на треть увеличил вложения в строительство и ремонт дорог в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. "Уралуправтодор" по итогам 2021 года направил почти 23 млрд рублей на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, что на треть больше показателей предыдущего года. Об этом ТАСС сообщил замначальника "Уралуправтодора" Владимир Тельнов.

"Программой работ 2021 года по строительству и реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений выделено средств федерального бюджета 22,906 млрд рублей, что на 30,4% больше по сравнению с доведенными средствами в 2020 году", - сказал он.

По словам Тельнова, в течение года был выполнен капитальный ремонт с расширением с двух до четырех полос участков автодорог общего пользования федерального значения протяженностью почти 117,6 км. На эти цели было выделено 12,4 млрд рублей. Кроме того, ремонтные работы стоимостью почти 1,9 млрд рублей провели на участках дорог протяженностью 60,8 км. Также был проведен ремонт искусственных сооружений примерно на ту же сумму.

На содержание дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений, включая расходы по устройству защитных слоев на участках протяженностью почти 157,9 км, освоено 4,6 млрд рублей. На строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений освоено почти 2,2 млрд рублей, окончание реконструкции намечено на 2022 и 2023 годы.

ФКУ "Уралуправтодор" является подведомственным Росавтодору учреждением. Отвечает за федеральные дороги в Свердловской, Тюменской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. На данный момент общая протяженность сети федеральных автомобильных дорог, закрепленных в управлении ФКУ "Уралуправтодор", составляет более 2,2 тыс. км.