На Урале в шесть раз сократилось число компаний, чье экономическое состояние ухудшилось

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Количество компаний Свердловской области, которые отмечают ухудшение экономического состояния при ведении предпринимательской деятельности, сократилось в шесть раз по итогам 2021 года. Об этом сообщил во вторник в Уральском региональном центре ТАСС первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, озвучивая результаты исследования о состоянии делового климата в регионе.

"Оценивая экономическое состояние своего предприятия по итогам 2021 года, 34% респондентов отмечают, что ситуация улучшилась, предприятие имело положительную динамику и развивалось. В шесть раз сократилась доля компаний по сравнению с 2020 годом, которые отмечают ухудшение экономического состояния", - сказал он.

Александр Породнов отметил, что в исследовании приняли участие около 100 компаний, среди которых в равных долях представители малых, средних и крупных предприятий региона, где задействовано 11% экономически активного населения. Наиболее успешным прошлый год оказался для представителей крупного бизнеса. Одна треть опрошенных представителей малых предприятий сообщили о стабильно тяжелой ситуации в прошлом году.

Породнов при этом напомнил, что предприятия оценивали итоги прошлого года по сравнению с показателями "откровенно сложного" 2020 года. Около 13,4% респондентов или каждая седьмая компания отмечали сохранение стабильно тяжелой ситуации. По итогам опроса, ожидания компаний от 2021 года были позитивнее фактической оценки.

В числе наиболее острых проблем прошлого года для предпринимателей оказались рост цен поставщиков, недостаток квалифицированных кадров и рост тарифов. Как добавила директор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук Юлия Лаврикова, на первом месте в прошлом году оказалась проблема роста цен, в частности на промышленную продукцию.

"Здесь была специфика для Свердловской области, именно потому, что у нас [преобладает] металлопродукция, она в металлургии отражается, в производстве строительных материалов, в машиностроении, то есть по цепочке это повлияло на все остальные отрасли", - отметила она.

О ситуации в прошлом году

По итогам аналогичного исследования в 2020 году, 10,3% опрошенных отмечали улучшение экономической ситуации на предприятии, 38,1% сообщали, что предприятие работает стабильно, но без динамики. Еще 18,6% отчитывались о стабильно тяжелой ситуации и почти 30% отмечали, что экономическая ситуация на предприятии ухудшилась.