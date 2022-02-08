Эксперты: экспорт зерна из Сибири не пострадает от открытия Китая для всех регионов страны

ТАСС, 8 февраля. Открытие зернового рынка Китая для всех регионов РФ, которое 4 февраля анонсировал федеральный Россельхознадзор, не приведет к снижению объемов экспорта зерна из регионов Сибири, одних из основных поставщиков этой сельхозпродукции в КНР. Такое мнение высказали ТАСС представители властных структур Сибири, Россельхознадзора и бизнес-сообществ.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что 4 февраля в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином были приняты двусторонние соглашения, которые отменили регионализацию поставок в Китай российских пшеницы и ячменя. До этого перечень поставщиков не включал ведущие зернопроизводящие регионы страны, в нем было всего семь субъектов России, включая Алтайский и Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области. В этих четырех ведущих аграрных регионах СФО в 2021 году было собрано почти 15 млн тонн зерна.

"На нашем экспорте это не скажется. Конечно, нам придется тщательнее работать в этом направлении. Но тут надо просчитывать логистику, мы выгоднее расположены [чем центральные аграрные регионы РФ]. К тому же Китай - это огромная страна, которая потребит гораздо больше, чем мы сегодня поставляем", - сказал ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области, где ежегодно выращивают более 3 млн тонн зерна, Николай Дрофа.

Такого же мнения придерживается координатор "Деловой России" в Сибирском федеральном округе Виктор Зубарев. "Не думаю, что для сибирских регионов ситуация существенно изменится в обозримой перспективе. Наши поставщики давно на этом рынке, их продукцию в КНР знают, она полностью соответствует строгим китайским требованиям. К тому же КНР готова наращивать импорт продовольствия из России", - сказал он ТАСС. Зубарев добавил, что с учетом логистики, качества зерна, тот же Красноярский край имеет возможность не просто сохранить нынешние объемы, но и увеличить их в несколько раз.

Руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской области Александр Баев в пресс-центре ТАСС отметил, что Китай является не единственным крупным импортером сибирской сельхозпродукции. "В прошлом году [у Китая] был спад на 20%, в то время как другие страны нарастили [закупки] на 60% - Казахстан, Узбекистан. Очень большое значение здесь будет иметь плечо доставки, то есть при экспорте продукции влияют еще транспортные расходы. Например, чтобы в Китай поставлять продукцию из Ставропольского края, ее нужно привезти туда хоть водным, хоть железнодорожным транспортом", - сказал Баев.

В Минсельхозе Алтайского края, крупнейшей житницы Сибири, ТАСС сообщили, что регион намерен сделать акцент на усилении переработки зерновых культур и экспортировать уже продукты с добавленной стоимостью. В алтайском управлении Россельходнадзора ТАСС уточнили, что в 2021 году из отгруженных в Китай 242 тыс. тонн сельхозпродукции пшеница и ячмень составили только 22,3 и 3,9 тыс. тонн соответственно.