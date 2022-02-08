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Стоимость алюминия поднялась выше $3,23 тыс. за тонну впервые с июля 2008 года

По состоянию на 17:15 мск алюминий торговался на уровне 3 тыс. $220,5 за тонну
© Ярослав Беляев/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась выше $3,23 тыс. за тонну впервые с июля 2008 года, следует из данных торговой площадки на 16:57 мск.

В пике роста цена металла достигала $3,236 тыс. за тонну.

При этом по состоянию на 17:15 мск алюминий торговался на уровне 3 тыс. $220,5 за тонну.

В то же время акции "Русала" в ходе торгов на Московской бирже росли на 6,1%, до 75,48 руб. за шт., а бумаги En+ Group (владеет контрольным пакетом акций "Русала") торговались по 906 руб. за шт., что на 4,1% выше закрытия предыдущей сессии.

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