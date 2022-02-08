Новосибирская область планирует увеличить турпоток в регион в 1,6 раза к 2030 году

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, по итогам 2020 года вошедшей в число наиболее привлекательных для путешествий регионов России, благодаря разработанной в регионе госпрограмме по развитию туризма планируют к 2030 году увеличить число приезжающих в область в 1,6 раза - до 1,4 млн человек в год. Минэкономразвития региона рассчитывает в 2022 году заключить соглашение с Ростуризмом о включении региона в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщается во вторник в Instagram-аккаунте Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

"Благодаря госпрограмме "Развитие туризма в НСО" уже через восемь лет в регионе увеличится количество туристов до 1,48 млн человек в год (в 1,6 раза), объем платных услуг населению в сфере туризма до 10,3 млрд рублей (в 1,4 раза)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Минэкономразвития Новосибирской области планирует в 2022 году заключить соглашения с Ростуризмом о включении региона в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", а также с федеральной корпорацией Туризм.рф. "Взаимодействие планируется наладить по кластеру "Обские парки". Это один из приоритетных проектов региона", - пояснили в АИР.

Как заявлял ранее министр экономического развития региона Лев Решетников, туристический кластер "Обские парки" для развития речного и пляжного туризма планируют создать на прибрежных территориях пяти районов Новосибирской области. Благодаря проекту на этих территориях будут построены новые пирсы и средства размещения - гостиницы и кемпинги. Мастер-план по развитию кластера власти планируют представить весной 2022 года.

Как сообщал ТАСС ранее, Новосибирская область планирует направить на программу по развитию туризма до 2030 года около 1 млрд рублей. Основная часть средств пойдет на предоставление грантовой поддержки предпринимателям и муниципальным властям.