ФАС назвала среднюю стоимость ПЦР-тестирования в России

"Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1 345,55 рубля (рассчитана с учетом средних значений, определенных по каждому федеральному округу, без учета услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составляет от 250 до 350 рублей)", - отмечается в сообщении.

По данным ФАС, стоимость стандартной услуги, выполняемой за сутки без выезда на дом, варьируется в зависимости от региона и составляет от 440 рублей (в частности, в ЦФО и СКФО) до 3 483 рублей. (УФО). Ведомство провело проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестирования в частных и государственных медицинских учреждениях во всех регионах страны по поручению правительства России. Установлено, что в ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС.

"В связи с этим ФАС России считает целесообразным рекомендовать субъектам провести анализ тарифов на ПЦР-исследования и забор биоматериала в государственных лабораториях и обеспечить приведение цен в соответствие с указанным нормативом с учетом коэффициента дифференциации, установленного для субъектов РФ", - подчеркнули в ФАС.

По результатам проверки ведомство также разработает методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях. Кроме того, в целях развития конкуренции ФАС России считает целесообразным расширить присутствие коммерческих лабораторий в субъектах, в которых они отсутствуют или представлены в единичном числе, добавили в антимонопольной службе.

