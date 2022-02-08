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СМИ: восьмой раунд переговоров по ядерной сделке в Вене возобновился после перерыва

Переговоры начались с двусторонней встречи заместителя министра иностранных дел Ирана, главы иранской делегации Али Багери Кани с политдиректором внешнеполитической службы Евросоюза, заместителем ее генерального секретаря Энрике Морой

ТЕГЕРАН, 8 февраля. /ТАСС/. Восьмой раунд переговорного процесса по восстановлению ядерной сделки с Ираном возобновился во вторник после перерыва. Об этом сообщает агентство ISNA.

Переговоры начались с двусторонней встречи заместителя министра иностранных дел Ирана, главы иранской делегации Али Багери Кани с политдиректором внешнеполитической службы Евросоюза, заместителем ее генерального секретаря Энрике Морой.

В Вене проходит восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале.

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