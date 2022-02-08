Минобрнауки предложило разработать федеральный проект по приборостроению

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Проблема зависимости проведения исследований в РФ от поставок импортного научного оборудования в условиях санкций обострилась и будет нарастать, сказал во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании Совета при президенте по науке и образованию. Он предложил для корректировки ситуации разработать федеральный проект по данной теме с формированием в России, вспомнив советский опыт, площадок по мелкосерийному высокотехнологичному производству на базе крупных приборостроительных центров.

"Считали бы возможным предложить нам совместно с Минпромторгом <…> подготовить отдельную программу в формате федерального проекта, нацеленную на обеспечение критических потребностей в исследованиях и разработках, ведущихся в стране, сделав ставку на наиболее сильные в научном приборостроении отечественные центры. Сформировать на их базе опытные площадки по мелкосерийному высокотехнологичному производству", - сказал глава Минобрнауки, обращаясь к главе государства.

Он отметил, что ограничением для разворачивания новых важнейших инновационных проектов государственного значения, а также последующего тиражирования полученных результатов становится вопрос обеспечения научных коллективов современными научными приборами. Это проблема решается в рамках нацпроекта "Наука и университеты". В 2022 году на научное оборудование будут выделены почти 12 млрд рублей, но лишь 2,5 млрд рублей из них - на приобретение отечественных приборов.

"В условиях санкций и последствий пандемии мы фиксируем, что растет число случаев отказов в поставках необходимого оборудования. Проблема зависимости объема, масштабов и уровня проведения необходимых исследований от поставок импортного оборудования обострилась и, скорее всего, будет нарастать. Риски отставания в уровне и проведении исследований вынесены за пределы нашей юрисдикции. Нас это беспокоит", - сказал Фальков.

В то же время, подчеркнул министр, традиционно значительное количество аналитического, измерительного и мелкосерийного оборудования разрабатывалось и производилось в академических институтах и на предприятиях при них, а также в ведущих университетах.

"Это продолжение успешного советского опыта развития прикладной науки. Школы и компетенции по отдельным направлениям научного приборостроения не утеряны. Более того, они сопоставимы, а в некоторых случаях превосходят лучшие мировые аналоги", - отметил Фальков. В качестве примера он привел разработку образцов приборов по контролю парниковых газов, которые в десятки раз превосходят по чувствительности и надежности аналогичную западную продукцию, в том числе ту, которая размещается на орбите в составе климатических мониторинговых группировок спутников.