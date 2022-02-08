{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Apple запустит функцию приема бесконтактной оплаты весной

Опцией смогут воспользоваться клиенты из США

ТАСС, 8 февраля. Американская компания Apple планирует в этом году начать постепенный запуск опции для предпринимателей, позволяющей принимать бесконтактную оплату при помощи iPhone. Как сообщается в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании, ряд юридических лиц сможет воспользоваться функцией уже весной.

"Независимо от того, являетесь ли вы продавцом интернет-магазина или индивидуальным предпринимателем, вы скоро сможете принимать бесконтактные платежи с помощью устройства, которое уже находится в вашем кармане, - вашего iPhone", - приводятся в заявлении слова представителя Stripe, первой платежной платформы, которая предложит своим клиентам новый способ оплаты. Отмечается, что позже в этом году с новой функцией начнут работать и другие платежные платформы.

Новая функция, которой дали название Tap to Pay, позволит принимать Apple Pay, кредитные и дебетовые карты с помощью устройства iPhone без использования платежного терминала благодаря технологии NFC. В заявлении говорится, что опцией смогут воспользоваться клиенты из США. О том, будет ли она доступна пользователям из других стран, не сообщается.

Функция будет поддерживаться на iPhone XS и более поздних версиях смартфона.

Теги
США
"ПК Транспортные системы" поставит в Петербург 57 новых трамваев
Стоимость контракта на поставку составит почти 7 млрд рублей
Читать полностью