Apple запустит функцию приема бесконтактной оплаты весной

ТАСС, 8 февраля. Американская компания Apple планирует в этом году начать постепенный запуск опции для предпринимателей, позволяющей принимать бесконтактную оплату при помощи iPhone. Как сообщается в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании, ряд юридических лиц сможет воспользоваться функцией уже весной.

"Независимо от того, являетесь ли вы продавцом интернет-магазина или индивидуальным предпринимателем, вы скоро сможете принимать бесконтактные платежи с помощью устройства, которое уже находится в вашем кармане, - вашего iPhone", - приводятся в заявлении слова представителя Stripe, первой платежной платформы, которая предложит своим клиентам новый способ оплаты. Отмечается, что позже в этом году с новой функцией начнут работать и другие платежные платформы.

Новая функция, которой дали название Tap to Pay, позволит принимать Apple Pay, кредитные и дебетовые карты с помощью устройства iPhone без использования платежного терминала благодаря технологии NFC. В заявлении говорится, что опцией смогут воспользоваться клиенты из США. О том, будет ли она доступна пользователям из других стран, не сообщается.

Функция будет поддерживаться на iPhone XS и более поздних версиях смартфона.