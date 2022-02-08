Расходы на газ для отопления зданий парламента Хорватии за год выросли в четыре раза

ЗАГРЕБ, 8 февраля. /ТАСС/. Парламент Хорватии оплатил счет за газ в четвертом квартале прошлого года на сумму 882 тыс. кун (почти €118 тыс.), что более чем в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщило во вторник государственное информационное агентство ХИНА.

Отмечается, что расходы на газ в период с октября по декабрь 2020 года составили 192 тыс. кун (порядка €25,5 тыс.). Речь идет об отоплении двух зданий, входящих в комплекс парламента в центре Загреба.

Спикер парламента Гордан Яндрокович выразил обеспокоенность подобным ростом цен на газ и отметил, что при таком развитии ситуации гражданам страны необходимо оказывать помощь, когда речь идет об оплате электричества, газа или топлива.

В понедельник премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что правительство Хорватии с целью сдерживания подорожания топлива заморозило цены на бензин и дизель на один месяц.

Ранее министр экономики и устойчивого развития страны Томислав Чорич отмечал, что газ для домохозяйств начнет дорожать с 1 апреля, когда завершится отопительный период. По его словам, с этого момента кабмин возьмет на себя частичное компенсирование увеличения цен путем уменьшения НДС.