Эксперты: РФ справится с возможными новыми санкциями, но последствия могут быть ощутимыми

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия сможет справиться с влиянием возможных новых жестких санкций, но перспективы долгосрочного роста российской экономики окажутся под угрозой, указано в аналитическом отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Эксперты агентства отмечают, что существующие геополитические риски и вероятность их сохранения говорят о том, что ужесточение санкций в отношении России по-прежнему возможно.

"Эскалация напряженности в отношениях между Россией и Западом по вопросам, связанным с Украиной, и возможность введения жестких ответных санкций могут оказать дестабилизирующее влияние на российскую экономику. Однако, в соответствии с нашим базовым сценарием, мы ожидаем, что в первое время Россия сможет справиться с их влиянием, принимая во внимание ее консервативную макроэкономическую политику и сильные бюджетные и внешнеэкономические показатели", - указывает рейтинговое агентство.

S&P Global Ratings отмечает, что при этом сохраняющийся риск введения строгих санкций, скорее всего, будет ограничивать перспективы долгосрочного роста российской экономики и, возможно, сделает ее привлекательность для инвесторов низкой в среднесрочной или долгосрочной перспективе, что еще больше ослабит ее интеграцию в мировую экономику.

Эксперты агентства также полагают, что российская банковская система, которая может стать объектом нового раунда санкций, является более устойчивой, чем в прошлые годы, и в значительной степени адаптировалась к действию ограничительных мер.

"Банк России имеет широкий спектр инструментов и значительные возможности для предоставления экстраординарной поддержки тем банкам, которые могут пострадать от санкций, и для снижения общих рисков для финансовой стабильности банковской системы. Принимая во внимание аккумулированные запасы капитала в банковской системе, мы можем сделать вывод о том, что возможные расходы бюджета России на предоставление поддержки банкам, затронутым санкциями, могут быть ограниченными", - отмечают аналитики рейтингового агентства.

Кроме того, в S&P Global Ratings полагают, что существующая российская система проведения внутренних платежей и передачи информации может обеспечить необходимую обработку платежей внутри страны, если банки потеряют доступ к международной финансовой инфраструктуре (такой, как SWIFT).