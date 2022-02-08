Суд ЕС закрыл дело по шахте "Туров" после соглашения между Варшавой и Прагой

ТАСС, 8 февраля. Европейский суд юстиции объявил во вторник о прекращении процедуры в рамках спора из-за шахты "Туров" между Польшей и Чехией после достижения соглашения сторон.

"Постановлением от 4 февраля 2022 года дело C-121/21 было удалено из реестра суда после мирового соглашения между Чешской Республикой и Польшей", - говорится в публикации суда в Twitter.

Премьер-министры Чехии и Польши Петр Фиала и Матеуш Моравецкий 3 февраля окончательно договорились о завершении продолжавшегося почти год спора вокруг шахты "Туров". Соответствующее соглашение было подписано в Праге.

В конце февраля прошлого года Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров". Оплачивать штраф Варшава также отказалась.

С шахтой "Туров" связано 4-7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике ущерб в 13,5 млрд злотых (около $3,75 млрд).