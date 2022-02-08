Замглавы ЕК: Евросоюз никогда не считал, что "Северный поток - 2" в европейских интересах

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер считает, что запуск проекта "Северный поток - 2" не в европейских интересах и что энергетический кризис, возможно, связан не с потребностями рынка, а с политикой. Об этом она заявила в опубликованном во вторник интервью газете Handelsblatt.

"Мы никогда не считали, что "Северный поток - 2" в европейских интересах. Это было совершенно ясно во время первоначального планирования", - сказала она. По ее мнению, цены на голубое топливо "в действительности зависят не от того, как транспортируют газ, а от договора и того, к чему к готов поставщик".

"Есть и другие трубопроводы, которые сейчас вообще не используются. Что продлевает кризис, так это то, что хранилища не заполнены. Это действительно необычно и, как кажется, связано не с рынком, а с политикой", - считает Вестагер.

Ряд западных СМИ сообщил, что в случае вторжения РФ на Украину ЕС готов принять жесткие санкции в отношении Москвы, которые могут подразумевать отказ от газопровода "Северный поток - 2". В Брюсселе допускают, что при таком сценарии Россия может в качестве ответной меры сократить поставки газа в Европу, что грозит ей энергетическим кризисом.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу.