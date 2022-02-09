Самолет "Байкал" и макет МС-21 с российскими двигателями покажут на выставке NAIS в Москве

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Легкий самолет "Байкал", макет самолета МС-21-300 с российским двигателем ПД-14, санитарный вертолет "Ансан" и другие новинки планируется показать на 9-й Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022. Выставка пройдет в Москве на площадке "Крокус Экспо", говорится в сообщении организаторов NAIS.

"9-10 февраля с. г. состоится 9-я Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022, - говорится в сообщении. - Впервые на NAIS состоится широкий показ авиационной техники для развития региональных перевозок. Особое значение приобретает консолидация авиапроизводителей и авиакомпаний в рамках расширения господдержки и обновления авиапарка в российских авиакомпаниях".

Программа форума NAIS будет посвящена комплексному обновлению и модернизации инфраструктуры авиаперевозок.

Легкий самолет "Байкал" станет ключевым экспонатом выставки. Проект многоцелевого однодвигательного турбовинтового отечественного самолета разработан Уральским заводом гражданской авиации и Московским авиационным институтом в рамках государственной программы по развитию малой авиации. Первый полет судна успешно состоялся 30 января в Екатеринбурге. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, коммерческие поставки ЛМС-901 "Байкал" запланированы на 2023 год.

Также на выставке будут представлены макеты среднемагистральных пассажирских самолетов MC-21-310 с двигателем ПД-14 и SSJ-100 от корпорации "Иркут" и образцы легкомоторного вертолета "Ансат" с медицинским модулем и беспилотного летательного аппарата БАС-200 от холдинга "Вертолеты России".

Кроме авиамоделей, в рамках форума будут продемонстрированы макеты аэропортов, современное оснащение для проектирования и строительства, аэродромные автомобили.

Участники и организаторы

Участие в выставке примут министр транспорта РФ Виталий Савельев и его заместитель по воздушному транспорту Игорь Чалик, руководитель Росавиации Александр Нерадько, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. В рамках форума запланировано торжественное вручение сертификата типа на самолет МС-21-300 (формально он был получен еще в конце прошлого года).

Форум проводится при поддержке Министерства транспорта РФ, ассоциации "Транспортная безопасность", Федерального агентства воздушного транспорта РФ, Главгосэкспертизы России, ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". Ежегодно NAIS демонстрирует достижения воздушного транспорта и инфраструктуры гражданской авиации. Также выставка посвящена модернизации авиаплощадок, управлению и обслуживанию парка воздушных судов, подготовке кадров для авиаотрасли.