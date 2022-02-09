Вице-президент Бразилии не видит надобности в участии в инициативе "Один пояс - один путь"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 февраля. /ТАСС/. Бразилия не имеет потребности в участии в китайском глобальном проекте "Один пояс - один путь", считает вице-президент южноамериканской республики Антониу Гамилтон Моурау.

"В рамках нашего стратегического партнерства с Китаем уже предусмотрены инвестиции. Мы всегда давали понять, что присоединяться к "Одному поясу - одному пути" необходимости нет", - сказал политик в интервью, опубликованном во вторник газетой Valor Econômico.

Накануне в ходе визита президента Аргентины Альберто Фернандеса в Пекин было объявлено о присоединении этого латиноамериканского государства к китайской инициативе.

"Не будем забывать, что Аргентина также входит в МЕРКОСУР (Южноамериканский общий рынок). В "Одном поясе - одном пути" не участвуют три южноамериканских страны: Колумбия, из-за исторически тесных отношений с США, Парагвай, который поддерживает отношения с Тайванем, и Бразилия, поскольку это обусловлено ее размерами. Нам нет необходимости участвовать в "Одном поясе - одном пути", - подытожил замглавы государства.