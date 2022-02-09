Титов призвал Рослесхоз устранить дефекты сервиса для оформления перевозок древесины

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо главе Рослесхоза Ивану Советникову с предложением устранить технические дефекты нового онлайн-сервиса для оформления документов на перевозку древесины. Об этом говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно поправкам в Лесной кодекс РФ, с 1 января 2022 года отменены бумажные сопроводительные документы на перевозку леса и лесоматериалов. Контролеры принимают исключительно электронные сопроводительные документы (ЭСД), которые оформляются с использованием единой государственной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) или с помощью специализированного программного обеспечения "ЛесЕГАИС Mobile". За отсутствие ЭСД ч. 5 ст. 8.28.1 KoAП РФ ("Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней") предусмотрена административная ответственность для юрлиц до 700 тыс. рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, либо без таковой.

"В то же время сервис по формированию ЭСД разработан и введен в тестовую эксплуатацию лишь в декабре 2021 года, и опытная эксплуатации выявила ряд существенных недостатков в его работе. Информация о выявленных недостатках до разработчиков доводилась, однако они не были своевременно устранены, что привело фактически к невозможности добросовестным предпринимателям обеспечить соблюдение новых требований. Велика возможность необоснованных задержек при транспортировке лесоматериалов, препятствий, а также наступления иных негативных последствий для добросовестных предпринимателей", - отметил в своем письме Титов.

Согласно жалобам, поступившим уполномоченному, проблемы, прежде всего, возникают при считывании QR-кода электронного документа. Даже если данные в ЭСД введены корректно и присутствуют в веб-версии, в "ЛесЕГАИС Mobile" они отображаются не полностью: может отсутствовать информация о грузоотправителе, грузополучателе, собственнике древесины, их ИНН и КПП. В результате, по данным обратившихся предпринимателей, в нескольких регионах страны уже зафиксированы случаи, когда после проверок надзорными органами и инспекторами ГИБДД собственники необоснованно привлекались к административной ответственности с одновременным перемещением автомобилей на штрафстоянки. Помимо этого, как сообщают бизнесмены, ЭСД нельзя оформить при транспортировке древесины в адрес физлиц, то есть невозможно поставлять дрова под заказ, и т. д.

По словам Титова, предприниматели также обращают внимание, что устанавливающие новые требования поправки "вступают в силу менее чем через 90 дней со дня опубликования, не предусматривая переходного периода". Это не оставляет предпринимателям времени на подготовку, в том числе по ограждению складов и их оборудованию средствами фиксации транспортных средств.

В то же время, как подчеркнул уполномоченный, предпринимательское сообщество, как и органы власти, "заинтересованы в формировании максимально эффективной, удобной в применении и прозрачной системы прослеживания". В связи с этим Титов предложил организовать обсуждение упомянутых проблем с участием всех заинтересованных сторон.

Предыдущие обращения

По данным пресс-службы российского бизнес-омбудсмена, ранее он предлагал отложить обязательный переход на электронную форму сопроводительных документов, пока технические недочеты не будут устранены. Однако в ответе, полученном из Министерства природных ресурсов и экологии РФ, утверждалось, что введение переходного периода нецелесообразно.

Доказательством, с точки зрения министерства, служит статистика, по которой с начала 2022 года в модернизированном блоке ЛесЕГАИС зарегистрировано 42,5 тыс. пользователей, ежедневно с системой и мобильным приложением работают около 10 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 24 января сформировано более 500 тыс. электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины, напомнили в пресс-службе.