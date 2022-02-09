Сербия ведет переговоры об инвестициях в размере €7,3 млрд

БЕЛГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Сербия в настоящий момент ведет переговоры с многочисленными инвесторами, общая сумма обсуждаемых вложений в экономику страны составляет €7,3 млрд. Об этом во вторник заявил президент страны Александар Вучич на своей странице в Instagram.

"Мы ведем переговоры с 92 инвесторами. Общий объем этих инвестиций составляет €7,3 млрд, а это более 35 тыс. новых рабочих мест. В то же время мы должны укреплять наших внутренних инвесторов. Это наша сила, которая дает нам огромное преимущество перед всеми остальными в регионе", - написал Вучич.

Ранее президент заявил, что уровень прямых иностранных инвестиций в сербскую экономику в 2021 году достиг рекордных €3,9 млрд. По его словам, рост экономики республики в 2021 году составил 7,5%, общий объем ВВП - около €53 млрд. Сербия закупила в прошлом году 12 тонн золота, общий объем золотого резерва достиг 37,3 тонны, что является рекордом для страны.