В Совфеде предлагают создать аналог ЕГАИС для контроля за оборотом метанола в России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первый зампред главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин предлагает создать аналог Единой государственной автоматизированной системы учета алкоголя (ЕГАИС) для контроля над оборотом метанола, это предложение может быть рассмотрено на уровне правительства РФ. Об этом сенатор рассказал ТАСС.

"Мое предложение, я его озвучил [в правительстве] от Совета Федерации - сформировать аналог ЕГАИС. Есть ЕГАИС для этилового спирта, также надо сделать и для метанола. Если мы этого не сделаем, то все равно в том или ином варианте будем иметь утечку, хищения, контрафактное производство, потери в бюджете и людские потери. Я очень рад, что в нынешнем составе правительства не просто это [предложение] было услышано, а практически поддержано: что надо изучить возможность применения аналога ЕГАИС [для контроля над оборотом метанола]", - пояснил Рябухин.

Он добавил, что на этой неделе вице-премьер Дмитрий Григоренко провел в правительстве совещание по вопросу государственного контроля над оборотом метанола, в котором принимали участие представители Минфина, Минпромторга, Минэкономразвития, СК и МВД РФ. "Правительство уже наработало определенные шаги, на совещании они детально обсуждались. Они связаны с тем, чтобы ужесточить меры государственного контроля за производством и оборотом метанола на всех этапах: производство, складирование, транспортировка и так далее", - пояснил сенатор.

"Все участники приняли решение, что надо ужесточать наблюдаемость, сопровождение применения метанола по целевому назначению, исключить [возможность] его хищения на ж/д, автомобильном транспорте, на складских помещениях", - отметил Рябухин.

По его словам, в течение февраля будут сформулированы предложения для создания дорожной карты по реализации мер усиления госконтроля над оборотом метанола. Как уточнил Рябухин, в 2021 году в России произвели порядка 4,5 млн тонн метанола, около 70% от произведенного объема идет на экспорт.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о внесенном в правительство РФ постановлении о контроле над использованием метанола, чтобы он не применялся для производства контрафактного алкоголя, и попросила Министерство промышленности и торговли РФ не препятствовать принятию документа. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что государство должно контролировать, чтобы метанол использовался только в тех целях, в которых он производится, "и ни в коем случае не попадал в открытый розничный оборот".