Nikkei: Япония может направить в ЕС свои излишки СПГ и организовать его поставки из США

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Запасы сжиженного природного газа (СПГ) в резервуарах энергетических компаний Японии сейчас примерно на 10% превышают показатель прошлого года, и эти объемы могут быть использованы для экстренных поставок в зону Евросоюза в случае военного конфликта на территории Украины. Об этом сообщила в среду ведущая экономическая газета страны Nikkei со ссылкой на данные своих экспертов.

По состоянию на 30 января в хранилищах на территории Японии находилось 1,67 млн тонн СПГ. Помимо использования части этих запасов, энергетические компании страны имеют логистические возможности организовать поставки в страны Евросоюза сланцевого сжиженного газа непосредственно с месторождений на севере Америки, пишет газета.

В 2020 году Япония закупила около 74,5 млн тонн СПГ, она занимает первое место в мире по объему его импорта. Крупнейшие поставщики страны - Австралия, Малайзия и Катар, на них приходится 65% закупаемого Японией газа. Примерно 8% поступает из России, 6% - из США.

Ожидается, что уже в среду правительство Японии может объявить о своем участии в экстренных поставках СПГ в страны Евросоюза в случае, если в результате военного конфликта на Украине прервутся или сократятся поставки газа из России.

Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил на прошлой неделе в Токио, что участие в решении проблем ЕС не должно оказывать негативного влияния на условия жизни японского населения. В свою очередь генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно уведомил, что запасы СПГ у энергетических компаний страны рассчитаны всего на 2-3 недели потребления. Ранее агентство Блумберг сообщило о том, что представители США и ЕС обратились к ряду государств Азии, в частности к Японии, Южной Корее и Индии, с просьбой организовать поставки газа в Европу в случае конфликта на Украине.