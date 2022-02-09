Xiaomi в ближайшие три года намерена стать лидером на рынке смартфонов в Китае

ШАНХАЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Крупнейший китайский производитель смартфонов компания Xiaomi намерен в ближайшие три года потеснить продукцию американской компании Apple и занять лидирующие позиции по продажам в КНР. Об этом сообщает в среду шанхайский деловой ресурс "Ицай глобал" со ссылкой на ее основателя Лэй Цзюня.

Соответствующие планы были озвучены на состоявшемся накануне семинаре по стратегии развития компании, которая предусматривает захват большей части доли на рынке смартфонов в Китае к 2024 году. Xiaomi сталкивается в настоящее время с жесткой конкуренцией со стороны других производителей. Лидирующие позиции в КНР пока занимает Apple с долей в 20,6% на местном рынке по состоянию на конец четвертого квартала 2021 года, пишет ресурс.

Xiaomi же с 15,8% доли рынка, согласно оценкам ряда исследовательских компаний, пока находится на пятом месте.

В конце декабря прошлого года Лэй Цзюнь заявил, что для реализации конкурентных преимуществ перед Apple и превращения в глобального лидера по продажам смартфонов в ближайшие пять лет компания намерена вложить в собственные научно-исследовательские разработки до 100 млрд юаней ($15,7 млрд). По состоянию на конец декабря 2021 года, согласно данным маркетинговой компании Canalys, смартфоны Apple занимали 22% мирового рынка, а Samsung и Xiaomi - 20% и 12% соответственно.