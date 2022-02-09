Кабмин утвердил постановление о субсидировании внутрироссийских чартеров

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Туроператоры в 2022 году смогут получить субсидии на выполнение внутрироссийских чартерных рейсов. Как сообщает в среду пресс-служба правительства РФ, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что таким образом федеральный центр продолжает поддержку туристической отрасли, которая сталкивается с серьезными трудностями из-за вызванных пандемией ограничений.

"В 2022 году на предоставление субсидий будет направлено 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Практика предоставления федеральных субсидий компаниям, работающим на внутренних маршрутах, была опробована в 2021 году. С помощью этих средств они могли возместить до 50% затрат на организацию рейсов по пакетным турам внутри страны. Теперь такая мера поддержки станет ежегодной и будет действовать до 2024 года включительно.

Документ подготовлен в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".