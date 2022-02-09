В Новосибирской области выбрали более 20 объектов инфраструктуры для заключения концессий

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Новосибирские власти определили перечень из 23 объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Больше половины из них - спортивные сооружения, среди которых региональный центр для занятия горными лыжами и сноубордом, сообщается в среду на сайте Минэкономразвития Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что на базе центра предполагается создать спортивную школу олимпийского резерва по сноуборду. В Новосибирске существует школа сноуборда, за последние годы местные спортсмены выступали на этапах кубка мира в нескольких дисциплинаъ, а также на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Однако, как ранее сообщали власти области, сноубордисты не имеют достаточно мощной тренировочной базы, что сказывается на достижениях новосибирцев.

"Утвержден перечень объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Новосибирской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Инвесторам предлагается рассмотреть возможность участия или подготовки инициативы реализации концессионного проекта по любому из 23 объектов перечня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что список включает 15 объектов в сфере физической культуры и спорта. Среди них региональный центр сноуборда, ориентировочная стоимость строительства которого, как сообщал ТАСС ранее, составляет 900 млн рублей. Кроме этого, для строительства по концессии предлагаются физкультурно-оздоровительные комплексы и ледовые объекты. Также в регионе по концессии власти рассчитывают построить в районах области четыре полигона ТКО с мусоросортировочными линиями. Мощности полигонов варьируются от 30 до 60 тыс. тонн в год.

В рамках ГЧП планируется возвести и новый онкодиспансер. Главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров заявлял, что открытие нового здания областного онкодиспансера в Новосибирске, строительство которого оценивается в 11 млрд рублей, для приема пациентов планируется в 2025 году. Согласно информации на сайте Минэкономразвития, инициатором заключения концессионного соглашения выступает компания "Мединвестгрупп". По проекту в онкодиспансере будет консультативно-диагностическое отделение, рассчитанное на 650 посещений в смену, хирургический стационар на 390 коек, радиотерапевтический корпус и пансионат.

Также в перечень вошли три школы общей мощностью около 2 тыс. мест. Как сообщал ТАСС ранее, строительство образовательных учреждений сроком до 2024 года планируется включить в концессионное соглашение с ООО "Пятая концессионная компания "Просвещение", которая на первом этапе построит в регионе шесть школ на 5 775 мест.