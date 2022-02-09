Почти 1 млрд рублей сэкономили в Воронеже на муниципальных торгах в 2021 году

ТАСС, 9 февраля. Более 2,7 тыс. лотов на общую сумму свыше 17 млрд рублей опубликовали на муниципальных торгах в прошлом году в Воронеже, экономия бюджетных средств составила 940 млн рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба горадминистрации.

"Общий объем экономии бюджетных средств за 2021 год превысил 940 млн рублей. В структуре процедур преобладают электронные аукционы - 92,6%. По вашему поручению в общем объеме закупок приоритет отдается конкурентным способам - 94,2%, что на 4% больше, чем в 2020-м году", - приводятся слова руководителя управления муниципальных закупок Александра Зенина по итогом встречи с мэром города Вадимом Кстениным.

По данным пресс-службы, всего в 2021 году управлением было опубликовано 2 784 лота на общую сумму свыше 17 млрд рублей. Отмечается, что до этапа проведения торгов экономия бюджетных средств превысила 69 млн рублей за счет мониторинга и координации работы заказчиков. Муниципалитет превысил плановые показатели по закупкам у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его выполнение составило более 46% при изначальной цели 33%.

Также в прошлом году показатель предпринимательской активности снизился из-за роста цен на стройматериалы. Планируется, что в 2022 году заказчик сможет работать со всеми участниками процедуры в случае уклонения от этого победителя торгов, в то время как раньше была возможность взаимодействия только со вторым участником процедуры. "Губернатор Воронежской области Александр Гусев поддержал множество проектов, направленных на решение городских проблем, поэтому в 2022 году нас ждет большой объем закупок. Приоритет при определении подрядчиков по-прежнему должен отдаваться конкурентным процедурам и их надо будет провести в сжатые сроки", - приводятся слова мэра.