ФТС выявила в 2021 году контрафактные товары на 7,2 млрд рублей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские таможенники в 2021 году предотвратили ущерб, который мог быть причинен правообладателям в связи с введением контрафактных товаров в гражданский оборот, на сумму 7,2 млрд рублей против 4,7 млрд рублей годом ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы (ФТС).

"В результате таможенного контроля задержано более 7 млн единиц контрафактных товаров, возбуждено 888 дел об административных правонарушениях, 801 из которых - по ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака). Оставшиеся 87 дел об АП возбуждены по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав)", - сказано в сообщении пресс-службы в среду.

По данным ФТС, чаще всего контрафактными товарами были: одежда и обувь, детские игрушки и игры, парфюмерия и косметика, автозапчасти и автоаксессуары, сумки, рюкзаки, посуда, велосипеды.

"Эффективным инструментом защиты прав владельцев торговых марок зарекомендовал себя таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). В 2021 году в ТРОИС включено 347 новых объектов, на сегодняшний день общее количество зарегистрированных объектов в реестре составляет 5 748", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что таможенные органы перешли на ведение ТРОИС исключительно в электронном виде. Также физические лица могут пользоваться сервисом "Правообладатели" АПС "Личный кабинет" на сайте ФТС России, что расширит применение технологии электронного взаимодействия таможенных органов с представителями правообладателей при выявлении признаков контрафакта.