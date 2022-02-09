Финансирование научно-образовательного комплекса Томске в 2021 году выросло на 19%

ТОМСК, 9 февраля. /ТАСС/. Финансирование научно-образовательного комплекса Томской области в 2021 году выросло на 6 млрд рублей, или на 19%, по сравнению с 2020 годом. Об этом в среду на ежегодной пресс-конференции рассказала вице-губернатор Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

Тенденция роста продолжается второй год. Ранее Огородова сообщала, что по итогам 2020 года бюджет научно-образовательного комплекса Томской области вырос с 28 до 31 млрд рублей за счет "образовательной и хоздоговорной деятельности".

"У нас в прошлом году общий объем финансирования научно-образовательного комплекса был 31 млрд рублей. В 2021 - 37. Это, конечно, благодаря тому, что мы выиграли крупные проекты, нам доверены очень серьезные мероприятия. <…> Платные образовательные услуги всего 2 млрд составляют (из общего объема - прим. ТАСС).", - отметила она.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых центров по экспорту образования в рамках одноименного нацпроекта. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "Большой университет". Как ранее сообщал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, реализация проекта позволит увеличить ВВП страны на 1%. По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в объединенных университетах Томска к 2035 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет вузов достигнет $1,5-2 млрд - больше, чем совокупный бюджет МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.