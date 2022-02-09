Володин поручил провести обсуждение проекта о праве ФНС блокировать имущество юрлиц и ИП

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил руководителю профильного комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову подготовить обсуждение правительственного законопроекта о праве Федеральной налоговой службы (ФНС) накладывать арест на имущество налогоплательщика до решения суда, сообщает пресс-служба Госдумы.

Обсуждение этой законодательной инициативы должно состояться до ее рассмотрения в первом чтении с участием представителей правительства РФ, ФНС, уполномоченного по защите прав предпринимателей, бизнес-объединений и экспертов. Председатель Госдумы также примет участие в обсуждении этого законопроекта.

Совет Госдумы получил обращение уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, в котором высказана обеспокоенность относительно правительственного законопроекта о праве налоговой службы накладывать арест на имущество налогоплательщика до решения суда.

Законопроект "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (о порядке наложения предварительных обеспечительных мер на имущество налогоплательщика)" был внесен в Госдуму 27 декабря 2021 года. согласно документу, органы ФНС смогут накладывать обеспечение после составления акта камеральной проверки или вынесения решения о выездной проверке. Запрет может касаться недвижимости, транспорта, ценных бумаг, а также предметов дизайна служебных помещений. Наложить обеспечение можно будет на имущество, эквивалентное разнице между фактически уплаченными налогами и сборами за проверяемый период и суммой, рассчитанной исходя из среднеотраслевой налоговой нагрузки. При этом нормы законопроекта не коснутся крупных налогоплательщиков (не менее 2 млрд рублей налогов за три года) и тех, кто перешел на режим налогового мониторинга. С другой стороны, организации или ИП с долгом ниже 3 млн рублей, или 10% от общей суммы уплаченных налогов также не подпадут под действие норм законопроекта.