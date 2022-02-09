Ховалыг: на строительство инфраструктуры для СПГ в Кызыле необходимо 5 млрд рублей

ТАСС, 9 февраля. На строительство инфраструктуры для газификации сжиженным природным газом (СПГ) Кызыла, где остро стоит проблема загрязнения воздуха, требуется 5 млрд рублей. При этом стоимость конечного продукта должна быть социально ориентирована и конкурентоспособна с ценами на уголь, сообщил на заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ в Совфеде глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

Кызыл находится в числе 26 промышленных городов Сибири, где 40% населения проживает в неблагоприятных экологических условиях. По словам Ховалыга, город находится в котловине, в зимний период воздушный бассейн засорен сажей за счет отопления частного сектора и малых и средних котельных.

"На данный момент потребность в СПГ вызвана необходимостью, в первую очередь, систем бытовых отопления и автономной генерации тепла с угля на газ. Практически половина населения республики проживает в столице региона, где очень остро стоит вопрос экологической ситуации - уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе ежегодно увеличивается, и в настоящий момент характеризуется как очень высокий. Оптимальным вариантом решения вопроса газоснабжения является строительство инфраструктуры хранения СПГ и транспортировки сжиженного природного газа потребителям республики, в первую очередь, города Кызыл. Стоимость будет [составлять] около 5 млрд рублей", - сказал он.

По словам главы региона, ежегодная потребность республики составляет около 450 млн куб. м газа. "При этом стоимость конечного продукта должна быть социально ориентирована и конкурентоспособна [по отношению] к каменному углю, чтобы обеспечить заинтересованность потребителей перейти на газ", - пояснил Ховалыг.

Главы Тувы также высказал мнение, что оптимальным вариантом в развитии газификации населенных пунктов юга Сибири может стать строительство завода по малотоннажному производству СПГ.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.