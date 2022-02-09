ОАК планирует поставить в 2022 году три самолета МС-21

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует поставить в этом году три самолета МС-21 и 32 самолета SSJ-100. Об этом журналистам сообщил советник генерального директора по гражданской авиации ОАК Валерий Окулов.

"План (по производству и поставкам самолетов - прим. ТАСС) хороший. Порядка 32 машин SSJ-100 и три машины МС-21", - сказал он.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 года получил базовый сертификат типа, в декабре самолет совершил первый полет с российским композитным крылом. Планируется, что первым эксплуатантом этих самолетов станет авиакомпания "Россия". Как ранее в интервью ТАСС сообщал гендиректор группы "Аэрофлот" Михаил Полубояринов, "Россия" готова принять четыре новейших российских самолета МС-21 в парк группы в 2022 году.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в РФ. Относится к семейству региональных судов. Дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его использование началось в 2011 году.