В “Газпроме” считают, что вопрос ценообразования основной в будущем газификации Тывы и ЕАО

ТАСС, 9 февраля. Способы будущей газификации Республики Тыва и Еврейской автономной области (ЕАО) будут в первую очередь зависеть от решения вопроса с ценообразованием на газ в регионах, сопоставимости его цены со стоимостью угля, считает член правления, начальник департамента "Газпрома" Геннадий Сухов.

"Вопрос ценообразования является первым, то есть тут нужно принимать решение, чтобы понимать, каким путем будет идти газоснабжение этих регионов, - сказал он на заседании Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при Совете Федерации. - Цена на СУГи и СПГ (сжиженные углеводородные газы и сжиженный природный газ - прим. ТАСС) не должна превышать цену на уголь, которая на сегодня есть в регионе. Вот это является камнем преткновения".

Необходимо прорабатывать механизмы субсидирования перехода на использование газа конкретных лиц либо регионов в целом, "потому что дальше рассматривать варианты какие-то использования СУГов, СПГ и других видов энергоресурсов нет целесообразности", считает Сухов. "Других вариантов мы пока не нашли. Потому что все наши расчеты, которые мы проводили, исходя из той потребности, которая была сформирована еще по уровню 2016 года (там выходило где-то на 490 млн [кубометров] потребность формировалась всего региона [Республика Тыва]), цены были несопоставимы", - сказал начальник департамента "Газпрома".

Сухов в качестве примера привел ситуацию в Забайкальском крае - при составлении топливно-энергетического баланса при цене газа в 4,3 тыс. рублей за 1 тыс. куб. м потребность региона в газе превышала 1,5 млрд кубометров в год, а при наиболее экономически целесообразной (8,4 тыс. рублей) - падала в пять раз, до 300 млн куб. м.

В Еврейской автономной области в качестве цены, альтернативной стоимости газа, также рассматривается только цена угля, поэтому "без решения ценовых факторов двигаться дальше сложно".

В рамках сетевой газификации ЕАО рассматриваются разные варианты, в том числе и строительство перемычки между "Силой Сибири" и газопроводом Сахалин - Хабаровск - Владивосток. Однако на фоне заключения нового договора о поставках газа с Дальнего Востока в Китай нужно "актуализировать все балансовые вопросы регионов вдоль "Силы Сибири" и вдоль газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток, уточнить реальные перспективные потребности, чтобы выполнить потом оценку и наложить это на целесообразность строительства и экономическую эффективность этого строительства", сообщил Сухов.