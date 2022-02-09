Савельев заявил, что программу субсидирования авиарейсов необходимо расширять

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Программу субсидирования авиарейсов необходимо расширять. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "И мы сейчас этим путем идем, потому что связанность страны, о чем говорит президент, невозможно сделать без авиации. Потому что наша страна огромная территория, самая большая в мире, более 17 млн кв. км. [...] Мы, конечно, идем по пути вот субсидирования перевозок", - сказал Савельев.