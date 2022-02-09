Турпоток на горнолыжные курорты Северного Кавказа вырос на 12%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Туристический поток на горнолыжные курорты Северного Кавказа демонстрирует постоянный рост, так, за последнюю неделю количество гостей выросло на 12%. Об этом написал на своей странице в Instagram генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"Рост турпотока на курортах за минувшую неделю составил плюс 12%. Измеряем по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Приняли решение сделать тариф "Первый след" на Архызе ежедневным, а не только по выходным, как планировалось ранее. В моменте на курорте катаются 5 000 - 6 000 и более человек. Уверен, что такая услуга будет востребована", - написал Тимижев.

Гендиректор компании поручил коллегам усилить коммуникацию по вечернему катанию, которое в этом сезоне стало ежедневным, а не только по выходным, как было ранее. Тимижев также отметил, что тариф "Первый след", позволяющий начать катание за час до официального открытия курорта повяится и на "Эльбрусе".

Тимижев также отметил, что АО "Кавказ.РФ" начинает подготовку к летнему сезону. "Поручил сделать помесячный план работ, в первую очередь, по эксплуатации, маркетингу, обеспечению безопасности наших гостей. Летний сезон еще более ответственный для нас - важно сделать все, чтобы не "просесть" по турпотоку и спокойно конкурировать с более популярным в стране отдыхом на морских побережьях", - написал он.

В управлении Единого института развития Северо-Кавказского федерального округа АО "Кавказ.РФ", созданного на базе АО "Курорты Северного Кавказа", находятся горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и зарождающийся "Мамисон".

О курортах

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.

Курорт "Архыз" первых гостей принял в декабре 2013 года. Он ориентирован на активный семейный отдых. Архыз демонстрирует устойчивый рост турпотока каждый год с момента открытия. Средний прирост посетителей от года к году - больше 20%.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года, на его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания. Ее протяженность - 960 м, она расположена на высоте 1 500 м. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.