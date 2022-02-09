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Моор заявил, что конкретные планы по развитию Антипинского НПЗ строить пока рано

Собственник ведет аудит предприятия, которое в будущем должно выйти на полную мощность

ТЮМЕНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Конкретные планы и перспективы по развитию Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), который ранее был признан банкротом и куплен компанией "Русинвест", пока строить рано. Собственник ведет аудит предприятия, которое в будущем должно выйти на полную мощность, сообщил журналистам на пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сегодня говорить о каких-то конкретных перспективах развития, расширения или модернизации еще рано. Но у этого завода перспективы есть, в среднесрочной перспективе с новыми собственниками это пообсуждаем. Сегодня задача собственника - сделать полный технологический аудит, чтобы удостовериться, что все системы функционируют, провести плановые ремонты и выйти на объем производства, который это предприятие позволяет перерабатывать", - сказал он.

Антипинский НПЗ находится в промышленной зоне Тюмени. В мае 2019 года НПЗ обратился в арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом, обозначив сумму требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к разбирательству присоединились кредиторы завода - Абсолют банк, Московский кредитный банк и другие. В декабре 2019 года Антипинский НПЗ признали банкротом, на предприятии введена процедура конкурсного производства. В мае 2021 года компания "Русинвест" стала победителем аукциона по реализации имущества банкротящегося Антипинского НПЗ, оно было куплено за 110,8 млрд рублей.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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