Минэнерго ожидает улучшения ситуации с ценами на топливо на Дальнем Востоке

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает улучшения ситуации с ценами на топливо на Дальнем Востоке после запуска субсидий на перевозку топлива по железной дороге с 3 февраля. Об этом заявил замминистра энергетики Павел Сорокин, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго.

"Запущенный механизм скидки на перевозку топлива по железной дороге имеет несколько целей. В первую очередь, он окажет сдерживающее влияние на динамику оптовых цен и снизит давление на розницу в регионах ДФО. При этом нормализуются доходы местных независимых мелкооптовых и розничных сетей АЗС, в связи с чем ситуация с топливообеспечением должна будет улучшиться", - подчеркнул Сорокин.

Субсидия на поставку будет распространяться на порядка 50% всего потребляемого в Дальневосточном федеральном округе топлива. Соглашение о тарифах было подписано 31 января, первые просубсидированные партии моторного топлива направлены регионам 3 февраля.