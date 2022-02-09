Экономика Вологды вернулась к доковидным показателям

ВОЛОГДА, 9 февраля. /ТАСС/. Экономика города Вологды вернулась к доковидным показателям, оборот организаций вырос в 2021 году на 16,7%, до 293,1 млрд рублей, объем инвестиций - на 11%, до 27 млрд рублей. Объем экспорта превысил $240 млн, сообщил в среду мэр Вологды Сергей Воропанов.

"По итогам 2021 года экономика Вологды фактически вернулась к доковидным показателям: оборот организаций увеличился на 16,7%, до 293,1 млрд рублей, объем отгруженной продукции - на 12,8%, до 148,2 млрд рублей, объем инвестиций - на 11%, до 27 млрд рублей. Объем экспорта в ушедшем году превысил $240 млн. Продукция вологодских предприятий отгружалась в Финляндию, Корею, Эстонию, Китай, Египет, Германию, Польшу", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.

По его словам, важным показателем является реализация крупных инвестиционных проектов: компания Nestle строит фабрику полного цикла по производству детских сухих смесей, инвестиции - 3,5 млрд рублей. Предприятие "Вологодский лес" перевело работу фанерного комбината на полностью безотходное производство, создав выпуск топливных брикетов мощностью до 80 тонн в сутки. Компания "Октава-плюс" демонстрирует импортозамещение, создав производство кассет для выращивания саженцев при лесовосстановлении. При этом значительная часть предприятий развивается на площадях ранее существовавших заводов, то есть в Вологде полным ходом идет реновация старых цехов, а это рабочие места, налоги в бюджет, подъем экономики в целом, отметил Воропанов.

"Дала результаты и многолетняя работа по приведению в порядок объектов нестационарной торговли. Итог: достойный вид ларьков и павильонов (всего их 455), качественная продукция и доход в бюджет города, который на 2021 год вырос в 1,5 раза, до 42,8 млрд рублей", - сообщил градоначальник.

Начала восстанавливаться и индустрия гостеприимства, свою роль сыграл ориентир на внутренний туризм и программа туристического кешбэка. "Город интересен туристам: в 2020 году Вологду посетило 176 тыс. туристов, в 2021-м - 204 тыс. Особенно это было заметно в новогодние праздники, когда были востребованы апартаменты. В городе насчитывается 53 гостиницы, мини-отеля, хостелы на 2 900 человек, а также 199 кафе и ресторанов на 14 400 посадочных мест", - сообщил мэр.

Сумма собранных в бюджет города налогов возросла в 2021 году на 18,2% и составила 4 млрд рублей. За счет поддержки из федерального и областного бюджетов доходная часть городского бюджета увеличилась на 25,4%, до 8,2 млрд рублей, подытожил Воропанов.