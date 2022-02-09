Глава Алтая попросил кабмин о выделении 500 млн рублей для второй очереди агропромпарка

ТАСС, 9 февраля. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин обратился в правительство России с просьбой о поддержке строительства второй очереди первого в России агропромышленного парка "Амза" стоимостью 650 млн рублей. Хорохордин в ходе селекторного совещания первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с главами субъектов в среду заявил о необходимости выделения из федерального бюджета 500 млн рублей на реализацию этого проекта.

"На площадке первого в России агропромпарка "Амза" создается замкнутая инфраструктура, объединяющая в себе несколько звеньев цепочки агропроизводства. Учитывая положительный опыт агропарка "Амза", мы предлагаем рассмотреть возможность второй очереди, предварительный объем инвестиций оценивается в 650 млн рублей, создано будет 100 рабочих мест. Будем производить БАДы из наших экологически чистых продуктов. Просим рассмотреть возможность добавить 500 млн рублей на парк по второй очереди", - сказал Хорохордин.

Он уточнил, что сейчас в парке уже создано 37 рабочих мест, объем инвестиций составил около 1 млрд рублей, в том числе частных - 393 млн рублей. "У нас в планах до 2024 года создание 166 рабочих мест с годовым оборотом в 260 млн рублей. Но мы выполним эти показатели гораздо раньше", - подчеркнул Хорохордин.

Также глава региона сообщил о необходимости поддержки проектов создания других промпарков. В частности, речь идет о создании индустриального парка "Алтай Профиль", который займется углубленной лесопереработкой мощностью 22 тыс. кубометров. В данный момент ведется проектирование этого парка, а на его создание потребуется не менее 633 млн рублей. На его площадке планируется создать 183 рабочих места. Второй парк, "Спецматериалы", займется производством стройматериалов для жилищного строительства. По словам главы региона, на его базе планируется выпускать глинкерамзит, который используется в жилищном и дорожном строительстве и является экологичным материалом. Стоимость проекта оценивается в 712 млн рублей, будет создано 110 рабочих мест.

В марте 2021 году во время рабочего визита на Алтай площадку агропромпарка "Амза" посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Проект реализуется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика". Агропарк расположился на территории более 14 га в Майминском районе. Проект предполагает создание на одной площадке предприятий по переработке мяса, агросырья и дикоросов на местном уровне и реализацию готовой продукции. К 2024 году на правах субаренды в помещениях агропарка планируется разместить десять резидентов с годовым оборотом более 260 млн рублей.