В Moody’s проанализировали последствия возможных санкций против России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Напряженность между Россией и Украиной останется на высоком уровне, но не дойдет до дальнейшего открытого военного конфликта, считают эксперты рейтингового агентства Moody’s. При этом, к пересмотру в сторону понижения рейтинга может привести только "вторжение", планы которого неоднократно опровергались российской стороной на всех уровнях.

Ранее рейтинговое агентство Fitch также заявило, что жесткие санкции в отношении России в случае эскалации военного конфликта могут привести к негативным последствиям для суверенного рейтинга страны и рейтингов российских банков.

Дальнейшее развитие военного конфликта между странами маловероятно, однако наращивание военной мощи России вдоль границы с Украиной увеличило риск введения западными странами ответных дополнительных санкций против России, считают в Moody’s.

"В случае вторжения на Украину, западные страны введут дополнительные санкции против России, которые могут подорвать ее способность своевременно осуществлять трансграничные платежи и помешать выплате суверенного долга", - добавили в рейтинговом агентстве. Привести к снижению кредитоспособности России может и контроль доступа страны к ключевым импортным товарам, необходимым для модернизации экономики.

"У России есть значительные резервы, которые помогают оградить ее кредитный профиль в краткосрочной перспективе от последствий большинства новых санкций", - сказал вице-президент и старший кредитный аналитик Moody's Эван Вольманн. "Тем не менее, несмотря на маловероятный сценарий, жесткие санкции, ведущие к задержке погашения внешних долговых обязательств России, могут привести к дефолту по нашему определению и понижению рейтинга", - добавил он.

В Moody’s также отметили, что Украина укрепила свои фискальные и внешние резервы после 2014-2015 годов, что поможет ей противостоять возможным последствиям конфликта. Однако без значительной внешней финансовой поддержки для укрепления положения страны с учетом потребностей во внешнем рефинансировании, давление на кредитный рейтинг страны со временем может увеличиться.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.