Эксперт: решение о квотах на выбросы углерода регионы должны принять в ближайшие 10 лет

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Несмотря на возможное снижение конкурентоспособности российской промышленности, решение о квотировании выбросов парниковых газов необходимо принять в течение 10 лет, полагает вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов.

"Рано или поздно придется принимать решение о квотировании или платежах за выбросы парникового газа. Понятно, что это будет определенным ударом по конкурентоспособности российской промышленности <...> Но мое глубокое убеждение, что в ближайшие 10 лет нам придется прийти к этим болезненным решениям" - сказал Ялов, выступая на конференции "ESG - трансформация бизнеса: тренд, инвестиции, развитие".

Россия намерена достичь углеродной нейтральности к 2060 году, а к 2035 году может стать одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров водорода. Об этом ранее сообщал президент России Владимир Путин на встрече с итальянским бизнесом в январе.

По мнению эксперта, принятие решения о квотировании неизбежно, так как в противном случае "экспортеры из-за введения трансграничного углеродного налога будут де-факто платить эти деньги через импортеров своей продукции на границе с Евросоюзом".

"Если произойдет какое-то разумное квотирование оплаты выбросов , это резко повысит привлекательность проектов по декарбонизации. Потому что понятно, что сегодня любые инвестиции в декарбонизацию с трудом окупаются", - также отметил Ялов.