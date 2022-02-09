Промышленное производство Тюменской области по итогам 2021 года выросло на 4,2%

ТЮМЕНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Показатель индекса промышленного производства Тюменской области по итогам 2021 года составил 104,2% к уровню 2020 года, что было достигнуто благодаря обрабатывающим производствам. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции по итогам 2021 года и планам на 2022 год губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Индекс промышленного производства по итогам 2021 года составил 104,2% к уровню 2020 года. Существенный вклад в этот индекс внес индекс обрабатывающих производств - 108,5%", - сказал Моор.

Как отметил губернатор, количество тюменских предприятий-экспортеров увеличилось на 20% - со 186 в 2020 году до 224 в 2021 году. При этом в малом и среднем бизнесе рост количества экспортеров - 35%. АПК и переработка леса в регионе, по мнению главы региона, являются перспективными направлениями для инвестиций в Тюменской области. " Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Тюменской области в 2021 году составил 23,1 млн долларов США - на 1 млн долларов больше по сравнению с 2020 годом", - сказал Моор.