В МВФ рассказали, от чего зависят перспективы применения цифровых валют центробанков

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Многие страны рассматривают возможность применения цифровых валют центральных банков, перспективы этого зависят от решения проблем в технической и политической сферах, а также выстраивания доверия. Такое мнение выразила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

"В истории денег начинается новая глава. Страны пытаются сохранить аспекты традиционных денежной и финансовой систем, одновременно экспериментируя с новыми цифровыми формами денег", - отметила она. "В целом около 100 стран на том или ином уровне рассматривают цифровые валюты центральных банков. Некоторые изучают их, некоторые испытывают, некоторые уже распространяют цифровые валюты центральных банков среди населения", - сообщила глава фонда.

Как подчеркнула Георгиева, согласно результатам проведенного специалистами МВФ анализа, "чтобы эти эксперименты увенчались успехом, политикам нужно решить много вопросов, преодолеть технические препятствия, найти компромиссы в области политики". "Это, возможно, не будет легко и просто, но я уверена, что блестящие умы в центральных банках смогут добиться успеха благодаря свойственной им изобретательности и настойчивости", - отметила она.

"Успех цифровых валют центральных банков, когда их выпустят, если выпустят, будет зависеть от наличия достаточного доверия", - полагает Георгиева. "Как вы, возможно, догадываетесь, МВФ глубоко вовлечен в этот вопрос, в том числе путем предоставления технического содействия многим его членам", - констатировала она.

"Цифровые валюты центральных банков пока только на начальном этапе, мы не знаем, как далеко они продвинутся, - признала Георгиева. - Мы знаем, что центробанки наращивают потенциал для применения новых технологий, чтобы быть готовыми к будущему. Если цифровые валюты центральных банков будут разработаны разумно, то они могут обеспечить устойчивость, большую безопасность и доступность при меньшей стоимости в сравнении с частными формами цифровых средств".