Цены на квартиры в новостройках в России за год выросли на 26%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Стоимость жилья на первичном рынке в среднем по России за 2021 год выросла на 26% - до 98,9 тыс. рублей за квадратный метр. Рост цен на вторичном составил 17% - до 76,7 тыс. рублей, следует из материалов Росстата.

Статистика приводится по итогам четвертого квартала 2021 года к аналогичному кварталу 2020 года.

Уточняется, что квартиры среднего качества в новостройках выросли в цене почти на 30% (до 101,3 тыс. рублей за квадратный метр), а элитные квартиры - на 19% (до 223,7 тыс. рублей за квадратный метр).

На вторичном рынке повышение цен составило от 11% на элитные квартиры (118,9 тыс. рублей за "квадрат"), до 19% на квартиры среднего качества (70,5 тыс. рублей за квадратный метр).

Если же сравнивать цены с третьим кварталом 2021 года, то стоимость на первичном рынке жилья выросла на 5,7%, а на вторичном - на 4,7%.