Корвалол в январе подорожал на 1,5%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Стоимость корвалола в январе 2022 года выросла на 1,5% по сравнению со стоимостью месяцем ранее, следует из данных Росстата.

"Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 0,4%, в том числе корвалол - на 1,5%, сульфацетамид - на 1,4%, валидол, ренгалин - на 1,2%, флуоцинолона ацетонид, троксерутин, эргоферон, метамизол натрия (анальгин отечественный), нимесулид, йод, эссенциале форте Н, мирамистин, активированный уголь - на 0,4-0,8%", - говорится в документе.

По данным ведомства, асептолин в январе подешевел на 0,8%, синупрет - на 0,7%, витамин Д3, аскорбиновая кислота, аципол, афобазол и цитрамон - на 0,1-0,3%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем не изменились. При этом выросли цены на аспирин отечественный - на 1,3%, амброксол - на 0,9%, фосфоглив - на 0,6%, панкреатин, но-шпу, омепразол, перекись водорода, амлодипин - на 0,2-0,4%. В то же время эналаприл подешевел на 2,2%, АЦЦ - на 1,1%, цефтриаксон - на 0,7%, винпоцетин - на 0,6%, гриппферон, бисакодил, арбидол, номидес, эуфиллин и ксарелто - на 0,2-0,4%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов в январе подорожали: бинты - на 1,2%, аппараты для измерения артериального давления - на 0,8%, вата отечественная - на 0,6%, шприцы одноразовые - на 0,5%, корригирующие очки - на 0,4%. Вместе с тем подешевели термометры медицинские безртутные - на 0,3%, рассказали в Росстате.