Молоко в РФ за неделю подорожало на 0,7%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Молоко в России за неделю, с 29 января по 4 февраля 2022 года, подорожало на 0,7%. По итогам января капуста подорожала на 15%, бананы - на 9%, говорится в материалах Росстата.

Кроме того, с 29 января по 4 февраля выросли цены: на шоколадные конфеты - на 1,1%, овощные консервы для детского питания - на 0,9%, говядину, сычужные сыры, сметану и вермишель - на 0,6%, творог, пшеничную муку и макаронные изделия - на 0,5%.

Также за этот период подорожали: маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания, рис, гречневая крупа - на 0,4%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, соль, обеды в столовой, кафе и закусочной - на 0,3%, ржаной хлеб и черный чай - на 0,2%, водка - на 0,1%.

Цены на сахарный песок в среднем по России выросли на 0,9%, на сливочное масло - на 0,7%.

Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2021 г. возросло на 0,2% по сравнению с 2020 г. - до 32,3 млн тонн.

"В 2021 г. в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 15,7 млн тонн, молока - 32,3 млн тонн, яиц - 44,9 млрд штук", - говорится в документе.

Объем производства яиц в 2021 г. не изменился по сравнению с предыдущим годом, а производство скота и птицы на убой выросло на 0,3%. По данным Росстата, в декабре 2021 г. объем производства скота и птицы на убой увеличился на 3,8% по сравнению с декабрем 2020 г. - до 1,8 млн тонн, молока - на 2,5%, до 2,5 млн тонн, яиц - на 1,9%, до 3,6 млрд штук.

По состоянию на конец декабря 2021 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 17,7 млн голов (на 2% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), в том числе коров - 7,7 млн (на 1,9% меньше), свиней - 26,2 млн (на 1,5% больше), овец и коз - 20,9 млн голов (на 3,3% меньше), птицы - 536,9 млн тонн (на 3,3% больше), рассказали в ведомстве.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,9%, в том числе на огурцы - на 4,2%, белокочанную капусту - на 3,1%, помидоры - на 2,4%, бананы - на 1,8%, морковь - на 1,7%, репчатый лук и столовую свеклу - на 0,6%, яблоки - на 0,5%.

Цены на пшено снизились на 0,7%, свинину - на 0,4%, куриное мясо, мясные консервы для детского питания, куриные яйца - на 0,3%, баранину, мороженую рыбу и подсолнечное масло - на 0,1%.

Итоги января

В январе прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на белокочанную капусту - 15%, огурцы - 13,3%, помидоры - 12,7%, виноград - 12,4%, чеснок - 11,6%, груши - 9,1%, бананы - 9%, морковь - 7,2%.

Вместе с тем цены на апельсины и лимоны снизились на 4,4% и 1,9% соответственно.

Сахар в среднем по России стал дороже на 2,6%, гречка - на 2%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали: мороженые кальмары - на 3%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 2,8%, сгущенное молоко с сахаром - на 2,3%, вермишель - на 2,1%, маргарин - на 2%, соленая сельдь и пшеничная мука - на 1,9%, живая и охлажденная рыба - на 1,7%, молоко, шоколад, водка - на 1,6%, мясные консервы для детского питания, сметана, питьевые сливки - на 1,5%, говядина (кроме бескостного мяса), икра лососевых рыб, национальные сыры и брынза, горох и фасоль - на 1,4%.

Куриное мясо в среднем по России стало дешевле на 1,4%.

Также снизились цены на пшено - на 0,8%, какао - на 0,6%, шоколадные конфеты - на 0,5%, свинину (кроме бескостного мяса) - на 0,2% и черный чай - на 0,1%.