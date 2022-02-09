Половина намеченных в 2021 году объектов введена по федеральной инвестпрограмме

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Почти 160 объектов были введены в эксплуатацию в России в 2021 году по федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП). Это чуть больше половины от общего количества объектов, запланированных к сдаче в прошлом году, следует из материалов Росстата.

"Из 291 объекта, намеченного к вводу в 2021 году, введено в эксплуатацию 156 объектов, из них 123 - на полную мощность, 33 объекта - частично", - говорится в докладе.

В целом на 2021 год по линии ФАИП было выделено 716,6 млрд рублей (из них из федерального бюджета - 663,6 млрд рублей) на строительство 1 232 объектов, приобретение объектов недвижимости и реализацию укрупненных инвестиционных проектов. Из общего количества по 290 объектам было намечено провести только проектные и изыскательские работы.

На 1 января 2022 года полностью профинансировано 795 объектов. На 306 объектах (без тех, по которым проводятся проектные и изыскательские работы для строительства будущих лет) техническая готовность составляла от 51% до 99,9%.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее в феврале сообщил, что федеральная адресная инвестиционная программа будет переведена в статус комплексной программы, а за ее подготовку теперь будет ответственен Минстрой России. Такое решение принято премьер-министром Михаилом Мишустиным. До этого утверждением ФАИП занималось Минэкономразвития.