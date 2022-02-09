Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 25 копеек

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 31 января по 6 февраля 2022 года выросли на 25 копеек и составили 50,86 рублей за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 не изменились и составили до 47,56 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 8 коп. - до 51,58 руб. за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 21 коп. - до 59,90 руб. за литр.

Дизельное топливо уменьшились в цене на 25 коп. - до 54,62 руб. за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 31 субъектах РФ. Более всего он подорожал Кемеровской и Челябинской областях - на 0,5%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Республике Коми - на 0,7%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 46,49 до 49,39 рублей, марки Аи-95 - от 51,3 до 57,19 рублей, марки Аи-98 - от 58,89 до 63,59 рублей за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 45,9 до 48,23 рублей, марки Аи-95 - от 50,3 до 53,69 рублей, марки Аи-98 - от 59,7 до 61,9 рублей за литр.

Объем производства бензина в РФ с 31 января по 6 февраля снизился на 0,3% по сравнению с предыдущей неделей - до 808,2 тыс. тонн. Производство дизельного топлива уменьшилось на 4,7% и составило 1 млн 596,2 тыс. тонн.