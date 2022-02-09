Binance: регулирование рынка криптовалют в России повысит качество услуг для пользователей

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Законодательное регулирование оборота цифровых валют в России закладывает основы конкуренции и повысит качество услуг и сервисов для пользователей. Такую оценку озвучила ТАСС GR-директор криптовалютной биржи Binance в России и СНГ Ольга Гончарова.

"Мы поддерживаем утвержденную правительством РФ концепцию Минфина по регулированию криптовалютного рынка. Особенно хотелось бы отметить законодательное регламентирование оборота цифровых валют, которое изложено в концепции", - отметила она. По словам Гончаровой, "именно регламентирование, а не запрет позволит узаконить рынок, а следовательно - создать для государства механизмы и возможности защиты прав физических и юридических лиц".

Представитель Binance отметила подход Минфина "к формулировке требований к операторам обмена цифровых валют", которые предполагают, что в их качестве могут выступать разные юридические лица с разным набором прав, в том числе иностранные биржи. "Мы считаем, что такой подход закладывает основы конкуренции, а следовательно, будет приводить к предоставлению более качественных и конкурентноспособных услуг и сервисов для пользователей", - указала Гончарова.

GR-директор Binance в России и СНГ подчеркнула, что утвержденная правительством РФ концепция "органично вписывается в международное регулирование". При этом она не исключила, что криптобиржа готова будет к "открытию филиала, представительства или даже отдельного юридического лица, в том числе с регистрацией кабинета на сайте Роскомнадзора", если это упростит предоставление услуг и "сделает операции более безопасными".

Binance - крупнейшая в мире криптовалютная биржа. В сентябре 2020 года Роскомнадзор внес сайт Binance в реестр запрещенных, а в январе 2021 года ведомство его разблокировало.

Концепция оборота криптовалют в РФ

Правительство РФ утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов, сообщила во вторник пресс-служба кабмина. Оборот таких финансовых активов "будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов", говорится в сообщении. В кабмине отметили, что целью регулирования концепции "является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций".

Как ожидают в правительстве, реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, "позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности". В кабмине отметили, что в обсуждении регулирования криптовалютного рынка принимали участие Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генеральная прокуратура.