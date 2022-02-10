Embraer и ВВС Бразилии договорились о поставке 22 грузовых самолетов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 февраля. /ТАСС/. Бразильский авиапроизводитель Embraer договорился о поставке в ВВС страны 22 военно-транспортных самолетов KC-390, сообщает в среду пресс-служба компании. В ноябре ВВС объявили о намерении сократить объем закупки до 15 бортов.

"Общее число воздушных судов, которые будут приобретены ВВС, будет сокращено с 28 до 22 единиц, срок поставки до 2034 года. Обновленная стоимость производства приведена в соответствие с бюджетными возможностями ВВС и позволяет Embraer осуществлять долгосрочное планирование со своими поставщиками", - говорится в распространенном сообщении.

В ноябре ВВС Бразилии объявили о намерении в одностороннем порядке сократить с 28 до 15 число заказанных у Embraer в 2014 году самолетов KC-390. Заявление главкома военно-воздушных сил было сделано после того, как стороны не смогли прийти к соглашению в ходе полугодовых переговоров. Сокращение заказа, как пояснили тогда в пресс-службе авиапроизводителя, уменьшит на 25% стоимость сделки.

Ранее авиапроизводитель поставил ВВС Бразилии четыре самолета KC-390. Помимо бразильских военных, воздушные суда этой модели заказали ВВС Португалии и Венгрии. По словам президента Бразилии Жаира Болсонару, интерес к закупке данного самолета также проявляли в Киеве.