МЭР: ослабление ограничений по добыче нефти в рамках ОПЕК+ сыграет в пользу роста ВВП

"Первый фактор, который будет играть "в плюс" в нынешнем году, - это, безусловно, плановое ослабление ограничений в рамках ОПЕК+. У нас нефтедобыча еще не восстановилась, и ее рост будет стимулировать смежные секторы. Второй фактор "в плюс" - прошлый год был достаточно успешным для компаний, особенно для экспортеров. В результате в экономике накопились серьезные финансовые ресурсы, которые могут быть инвестированы. Третий фактор - сделано достаточно много для поддержания платежеспособного спроса, и это тоже позволит экономике развиваться", - сказала Крючкова.

Однако, по ее словам, следует учесть и негативные факторы, такие как мировая конъюнктура и инфляция, внешние рынки. Как она уточнила, ситуация будет зависеть от того, насколько быстро страны будут ужесточать свою денежно-кредитную политику. "Все это создает очень высокий уровень неопределенности", - подытожила Крючкова, напомнив, что правительство разрабатывает различные меры по сдерживанию инфляции, например предоставляет субсидии, позволяющие сбить цены. Тем не менее, как отметила замминистра, необходимо решать проблемы на разных горизонтах с учетом того, что без расширения предложения снизить цены не получится, особенно в сфере продовольствия. Она также подчеркнула, что индексация пенсий не должна оказать негативного влияния на инфляцию, а в долгосрочной перспективе может положительно сказаться на стимулировании спроса.

Кроме того, замминистра пояснила, что все резкие движения в сфере денежно-кредитной политики в мире могут привести к тому, что инвесторы начнут переносить средства из развивающихся рынков в развитые и более стабильные. "Понятно, что в краткосрочном периоде это может оказать дополнительное давление и на курс, и на доходность облигаций, и на российские фондовые индексы. Может быть, это давление для РФ будет менее чувствительным, чем для других стран, которые относятся к emerging markets (развивающимся рынкам), но тем не менее", - отметила Крючкова.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что прогноз на текущий год предполагает рост российской экономики на 3%. Прогноз будет уточнен в апреле. Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годы, Минэкономразвития РФ ожидает, что к концу 2022 года инфляция вернется к целевому уровню в 4%.