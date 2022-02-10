"Мегафон" первым в России запустил технологию VoLTE в международном роуминге

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. "Мегафон" первым среди российских операторов запустил в международном роуминге технологию Voice over LTE (VoLTE). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Абоненты "Мегафона" первыми смогут совершать звонки из-за рубежа с использованием технологии VoLTE. Услуга уже доступна в Эстонии, до конца года планируется запуск в США, Канаде, Корее, Японии и Китае", - говорится в сообщении.

Уточняется, что технология позволяет за несколько секунд установить соединение с абонентом любого оператора и обеспечивает чистый звук во время разговора. В пресс-службе оператора отметили, что абонент может общаться и одновременно пользоваться мобильным интернетом.

В компании добавили, что технология не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет-трафик: звонки через сети LTE тарифицируются как голосовые соединения по условиям международного роуминга.

"Иностранные мобильные операторы активно используют VoLTE. Cо временем технология позволит отказаться от голосовых вызовов в сетях 2G и 3G, и некоторые телекоммуникационные компании уже заявили о таких планах. Запуская доступ к сервису для российских пользователей сейчас, мы действуем с опережением, потому что нам важно обеспечить абонентам бесшовный переход на новую технологию в международном роуминге", - отметил коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон.

Технология VoLTE стала доступна абонентам оператора во всех регионах РФ в 2021 году. В настоящее время более половины голосового трафика в сети компании приходится на VoLTE.